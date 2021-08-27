Обнинск, Калужская область, 27 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Проект по профориентации школьников Калужской области представило на V Форуме городов Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех). Мероприятие было посвящено выявлению лучших практик развития городов с научно-технологическим и инновационно-промышленным потенциалом, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора обнинского предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru Молодой специалист ОНПП «Технология»

С профориентационным проектом участников Форума городов познакомил научный сотрудник направления «Керамика», член совета молодых ученых и специалистов ОНПП «Технология» Илья Михайлов, который ведет образовательный модуль «Композитные материалы» в обнинской Академии научно-технического и инженерного творчества «Технолаб». Вместе со своими коллегами Илья Михайлов знакомит старшеклассников обнинских школ с основами материаловедения, историей возникновения и перспективами развития композитной отрасли, современными технологиями производства изделий из полимерных композиционных материалов, включая 3D технологии. Старшеклассники, выбравшие для себя инженерное или научное направления для дальнейшего профессионального развития, получили возможность стать участниками целевого набора ОНПП «Технология» в ведущие технических вузы страны.

«Мы помогаем обнинским школьникам оценить свои способности, затем получить профессию и реализовать себя на нашем предприятии. Первый наукоград Обнинск в вопросах профориентационной подготовки также занимает активную позицию. Благодаря созданной академии «Технолаб» работодатели получили возможность заниматься профориентацией детей по конкретным направлениям деятельности. Это позволяет вовлекать в профессию талантливых и обладающих необходимыми для той или иной специальности критериями ребят», — отметил Андрей Силкин.