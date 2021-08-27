Майкоп, 27 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Адыгее за прошедшие сутки сняты с учета в связи с выздоровлением 35 пациентов, перенесших COVID-19. Общее число сумевших справиться с болезнью выросло до 15 993 человек, сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день в республике также подтвержден коронавирус еще у 60 жителей региона. Это один из самых больших показателей за последнее время. При этом за весь период пандемии опасной инфекции стали носителями коронавируса 17 847 человек.

За последние трое суток в Адыгее ежедневно фиксируется по три случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Всего в регионе 331 человек скончался от инфекции.