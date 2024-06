Вашингтон, 27 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В сеть выложили видео, в котором показана модифицированная версия игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Об этом 27 августа сообщает портал Wccftech.

За компьютером

Авторы известного YouTube-канала Digital Dreams добавили в игру поддержку трассировки лучей и мод Beyond All Limits. Отметим, что видео можно запустить в разрешении 8K. Издание отметило, что модифицированная Breath of the Wild выглядит как «игра нового поколения».

Напомним, релиз The Legend of Zelda: Breath of the Wild состоялся 3 марта 2017 года. Игра вышла на консолях Nintendo Switch и Wii U.