Сеул, 27 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии рестайлинговых версий Kia ProCeed и Ceed Tourer. Фотографии размещены на портале TheKoreanCarBlog.

TheKoreanCarBlog Kia ProCeed и Ceed Tourer

Отмечается, что пятидверный хэтчбек, универсал и версии Proceed Shooting Brake теперь имеют полностью модернизированную переднюю часть, спортивные заднюю часть, новые колесные диски и более современный интерьер. Кроме того, автопроизводители изменили цветовую гамму кузова моделей.

Также семейство Kia Ceed теперь получит новые агрегаты и трансмиссии. В состав моторной линейки войдут подключаемые гибриды (PHEV) и «мягкие» гибридные установки мощностью от (MHEV) 120 до 204 л. с. В состав гибридных установок будут входить турбированных бензиновые двигатели на 1,0 и 1,5 л.

По предварительной информации, в продаже обновленное семейство Ceed появится в начале четвертого квартала 2021 года.

Ранее стало известно, что Kia может убрать из своей модельной линейки в Соединенных Штатах семейство Rio.

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