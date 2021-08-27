Рига, 27 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. До конца августа и в первой половине сентября нынешнего года на территории Латвии ожидается дождливая погода, дневные и ночные температуры продолжат свое снижение. Об этом говорится в прогнозе синоптиков страны, сообщил местный портал Delfi.

ИА REGNUM Осень

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Если до 1 сентября по ночам столбик термометра будет опускаться до отметки в +10.+15 градусов, то уже в первой половине сентября показатель термометра снизится ниже + 10 градусов.

Такая тенденция ожидает и дневную температуру: с +15 +20 градусов конца лета градусник опустится до +10 +15 в первом осеннем месяце.

Солнечная погода будет носить кратковременный и непродолжительный характер, отметили латвийские синоптики.