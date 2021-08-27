Красногорск, 27 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Российские школы никогда не перейдут на полностью дистанционное обучение. Об этом 27 августа объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Ни у министерства просвещения, ни у министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет», — сказал чиновник.

Глава Минпросвещения не только исключил возможность перевода обучения на дистант, но и напомнил, что удаленка была введены только на пике пандемии и от такого формата обучения в стране отказались при первой же возможности.