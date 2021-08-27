Джакарта, 27 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Индонезия избрана членом совета почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза на период 2022—2025 годы, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Upu.int Конкурс Всемирного почтового Союза

Индонезии удалось занять одно из одиннадцати мест в группе IV. На выборах, которые проводились тайным голосованием, Индонезия получила 91 голос из 154 присутствующих стран.

Совет почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза состоит из 48 стран, представляющих пять региональных групп. Индонезия также может представлять интересы стран региона.

Напомним ранее Индонезия была избрана членом административного совета на период 2017—2020 годов на выборах, проведенных на 26-м конгрессе Всемирного почтового союза в Турции в 2016 году, и членом совета почтовой эксплуатации в период 1957—1999 годов и 2013−2016 годов.