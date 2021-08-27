Лондон, 27 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа в Великобритании произошёл взрыв, после которого начался крупный пожар в промышленной зоне. Об этом 27 августа сообщает Daily Express.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

В настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией пожара в помещении на Джуно-драйв. Видны клубы дыма, дороги перекрыты.

Пожарно-спасательная служба настоятельно призывает граждан держать окна и двери закрытыми. Представители службы здравоохранения Соединённого Королевства в Вест-Мидленде также призвали к осторожности. Они посоветовали людям в районах, пострадавших от дыма от пожара, оставаться в помещениях.

https://twitter.com/warkspolice/status/1431207408748138496

В настоящее время полиция устанавливает причины и очаг возгорания вместе с аварийными службами. К месту пожара прибыла воздушная скорая помощь.