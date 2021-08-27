Киев, 27 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 2032 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 августа свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 280 203.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 66 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 53 632.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 2 204 682 человека.

Отметим, сутками ранее на Украине был выявлен 1581 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.