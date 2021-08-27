Москва, 27 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. У российских ведомств нет планов по полному переводу школ на дистанционный формат обучения. Об этом в ходе сессии «Опережая время: система образования для человека новой эпохи» в рамках Российского международного форума «Время образования» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

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«Ни у министерства просвещения, ни у министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет. И пример тому очный формат обучения в прошлом учебном году», — сказал Кравцов.

Он отметил, что в позапрошлом учебном году «это была вынужденная мера, когда мы перешли на формат домашнего обучения», однако школы вернулись к очному формату образования, когда это позволила эпидемиологическая ситуация.

Кравцов подчеркнул, что 1 сентября начнётся для школ в очном режиме.