Грозный, 27 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Чечне в течение последних десяти дней отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По данным федерального оперативного штаба на 27 августа, в республике за прошедшие сутки выявлено 145 человек, которые заразились опасной инфекцией, в то время как 18 августа этот показатель составлял 173 человека.

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Снизилось и число случаев летального исхода. За прошедший день скончались пять человек. В начале августа число умерших составляло до десяти человек в сутки.

Общее количество носителей коронавируса в Чечне составляет 19 946 человек, из них выздоровели 17 476 пациентов. Не удалось спасти врачам 466 жителей региона.