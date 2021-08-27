Красногорск, 27 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В России все сельские школы будут оснащены новой техникой и оборудованием. Об этом 27 августа объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Реализовать поставленную задачу планируется к 2024 году, отметил глава Минпросвещения РФ.

«Сегодня мы сделали акцент на сельских школах. До 2024 года все сельские школы — это 27 тыс., будут оснащены тем или иным оборудованием», — сказал Кравцов.