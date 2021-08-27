Салехард, , 14:25 — REGNUM Назвать русских на Ямале «пришлыми» — значит готовить почву к тому, чтобы обосновать ограничение их прав в этом регионе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 августа.

Ямал Николай Максимович

Как сообщало ИА REGNUMА ранее, подготовленный в 2001 году по заказу Департамента образования администрации ЯНАО учебник «Мифология, фольклор и литература Ямала» для 5−7-х классов содержит в себе лингвистические признаки возбуждения расовой, национальной розни, унижения национальной чести и достоинства между национальностями (ненцами и русскими) путём объявления русских «пришлым народом», в отличие от ненцев, признанных «коренным народом».

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« Любые действия, разжигающие в нашей стране межнациональную рознь, должны строго преследоваться. Что значит назвать русских в ЯНАО «пришлыми»? Это значит готовить почву к тому, чтобы обосновать ограничение их прав в этом регионе. А в других? Ведь не только в ЯНАО есть «активисты», которые хотели бы иметь «национальные» привилегии при присвоении того, что было создано руками «пришлых»! С другой стороны, большое число тех, кого можно было бы назвать «пришлыми», ринулось в последние десятилетия в центральные районы России, в Москву и Санкт-Петербург, в областные центы в этой части нашей страны. Их иногда, к сожалению, так за глаза тоже называют, но чтобы официально, в учебнике?!

Никакого разделения по происхождению, национальности, вероисповеданию или отсутствию приверженности той или иной религии в нашей стране быть не должно. И, конечно, никакой дискриминации! К сожалению, сказать, что уже сегодня это так, мы не можем. Меня как русского человека особенно, конечно, волнуют свидетельства ущемленного положение русских в национальных республиках. На мой взгляд, национальные общины в русских регионах нашей страны чувствуют себя более свободно.