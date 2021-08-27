Москва, 27 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В аукционе по комплексному развитию территории бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке Москвы примут участие 13 компаний. Об этом 27 августа сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«Аукцион по комплексному развитию территории участка бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке Москвы состоится в электронной форме 31 августа, его итоги планируется подвести в тот же день», — рассказал Ефимов.

По его словам, стартовая стоимость договора на право реорганизации части бывшей промышленной зоны общей площадью 30 гектаров составляет 37,5 млн рублей. При этом каждый шаг аукциона составляет 749,2 тыс. рублей.

Заместитель мэра заверил, что территория «Алтуфьевского шоссе» преобразится не позднее 2035 года. При этом победитель конкурса вложит в проект порядка 45 млрд рублей.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, инвестор построит 470 тыс. кв. метров объектов производственного и общественно-делового назначения. При этом планируется возвести 11 тыс. кв. метров социальной застройки и 240 тыс. кв. метров — жилой.