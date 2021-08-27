Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР ход расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области. В преступлении обвиняется сожитель матери ребёнка, жестоко избивший годовалую девочку резиновым тапком, нанеся ей тяжелые повреждения.

Как сообщили в пресс-службе СКР, Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования.

Читайте также: Пьяный мужчина жестоко избил годовалого ребенка тапком в Ленобласти

По версии следствия, 25 августа в Ленобласти 24-летний мужчина, оставшись с малолетним ребенком своей сожительницы, испытывая к девочке неприязнь, с целью убийства нанес ей множество ударов тупым предметом в область головы, туловища и конечностей. До конца довести преступление злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку ребенку своевременно была оказана медицинская помощь.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции, которых вызвали соседи, услышав детские крики. Злоумышленнику предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя — в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Назначен весь комплекс необходимых судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти.