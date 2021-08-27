Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Artem Korzhimanov
Футбольная жеребьёвка

По результатам жеребьёвки стал известен состав групп, в каждой из которых будут играть по четыре команды.

Группа A:

  • «Лион» (Франция)
  • «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Спарта» (Чехия)
  • «Брондбю» (Дания)

Группа B:

  • «Монако» (Франция),
  • ПСВ (Нидерланды),
  • «Реал Сосьедад» (Испания)
  • «Штурм» (Австрия)

Группа C:

  • «Наполи» (Италия)
  • «Лестер» (Англия)
  • «Спартак» (Россия)
  • «Легия» (Польша)

Группа D:

  • «Олимпиакос» (Греция)
  • «Айнтрахт» (Германия)
  • «Фенербахче» (Турция)
  • «Антверпен» (Бельгия)

Группа E:

  • «Лацио» (Италия)
  • «Локомотив» (Россия)
  • «Марсель» (Франция)
  • «Галатасарай» (Турция)

Группа F:

  • «Брага» (Португалия)
  • «Црвена Звезда» (Сербия)
  • «Лудогорец» (Болгария)
  • «Мидтьюлланд» (Дания)

Группа G:

  • «Байер» (Германия)
  • «Селтик» (Шотландия)
  • «Бетис» (Испания)
  • «Ференцварош» (Венгрия)

Группа H:

  • «Динамо Загреб» (Хорватия)
  • «Генк» (Бельгия)
  • «Вест Хэм» (Англия)
  • «Рапид» (Австрия)