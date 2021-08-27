Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Artem Korzhimanov Футбольная жеребьёвка

По результатам жеребьёвки стал известен состав групп, в каждой из которых будут играть по четыре команды.

Группа A:

«Лион» (Франция)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Спарта» (Чехия)

«Брондбю» (Дания)

Группа B:

«Монако» (Франция),

ПСВ (Нидерланды),

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Штурм» (Австрия)

Группа C:

«Наполи» (Италия)

«Лестер» (Англия)

«Спартак» (Россия)

«Легия» (Польша)

Группа D:

«Олимпиакос» (Греция)

«Айнтрахт» (Германия)

«Фенербахче» (Турция)

«Антверпен» (Бельгия)

Группа E:

«Лацио» (Италия)

«Локомотив» (Россия)

«Марсель» (Франция)

«Галатасарай» (Турция)

Группа F:

«Брага» (Португалия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Лудогорец» (Болгария)

«Мидтьюлланд» (Дания)

Группа G:

«Байер» (Германия)

«Селтик» (Шотландия)

«Бетис» (Испания)

«Ференцварош» (Венгрия)

Группа H: