Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Artem Korzhimanov
Футбольная жеребьёвка
По результатам жеребьёвки стал известен состав групп, в каждой из которых будут играть по четыре команды.
Группа A:
- «Лион» (Франция)
- «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Спарта» (Чехия)
- «Брондбю» (Дания)
Группа B:
- «Монако» (Франция),
- ПСВ (Нидерланды),
- «Реал Сосьедад» (Испания)
- «Штурм» (Австрия)
Группа C:
- «Наполи» (Италия)
- «Лестер» (Англия)
- «Спартак» (Россия)
- «Легия» (Польша)
Группа D:
- «Олимпиакос» (Греция)
- «Айнтрахт» (Германия)
- «Фенербахче» (Турция)
- «Антверпен» (Бельгия)
Группа E:
- «Лацио» (Италия)
- «Локомотив» (Россия)
- «Марсель» (Франция)
- «Галатасарай» (Турция)
Группа F:
- «Брага» (Португалия)
- «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Лудогорец» (Болгария)
- «Мидтьюлланд» (Дания)
Группа G:
- «Байер» (Германия)
- «Селтик» (Шотландия)
- «Бетис» (Испания)
- «Ференцварош» (Венгрия)
Группа H:
- «Динамо Загреб» (Хорватия)
- «Генк» (Бельгия)
- «Вест Хэм» (Англия)
- «Рапид» (Австрия)