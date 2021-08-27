Москва, 27 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В июле 2021 года, несмотря на падение продаж автомобилей на 4,1%, российский авторынок занял второе место в Европе по реализации новых машин. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Ae96.ru Авторынок

Первое место среди стран с самыми большими продажами новых автомобилей в Европе в прошлом месяце заняла Германия. За июль в этой стране было продано 236 393 автомобиля. Это на 24,9% меньше, чем в июле прошлого года.

На втором месте оказалась Россия, а третье место заняла Великобритания, где продажи сократились на 29,5%. Всего на британском авторынке в прошлом месяце было продано 123 296 автомобилей.

На четвёртом и пятом местах рейтинга разместились соответственно Франция (115 713 ед.; — 35,3%) и Италия (110 292 ед.; — 19,4%).

Напомним, в июле 2021 года продажи легковых машин и лёгкого коммерческого транспорта (сегмент LCV) в России составили 136 040 единиц.

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