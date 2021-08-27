Екатеринбург, 27 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге умерла 95-летняя пенсионерка, которую ранее избила сиделка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Пенсионерка

Факт смерти подтвердили в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга. По предварительным данным, смерть наступила от заболевания сердца.

Следователи продолжают расследовать уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родственники пенсионерки заявили, что ту избила сиделка. У пострадавшей были синяки и гематомы. Инцидент произошёл в начале августа.