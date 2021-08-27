Новосибирск, 27 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Межведомственные комиссии приняли все образовательные учреждения Новосибирска к началу нового учебного года. По словам мэра Анатолия Локтя, учебный год школы города начнут в очной форме.

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«Приближается День знаний. Для тех, кто впервые придёт в школы учиться, это праздник. А для всех нас — экзамен, насколько хорошо мы подготовили учреждения образования, — сказал Локоть. — Все образовательные учреждения сегодня прошли приёмку и готовы к новому учебному году. Он начнётся в очном формате. Все соответствующие меры для обеспечения безопасности в условиях пандемии нами приняты».

В этом учебном году в школы Новосибирска придут более 22 тысяч первоклассников (показатель — на уровне прошлого года). Общее количество школьников — 204 тысячи, (на 10 тысяч больше, чем в прошлом году).