27 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил обеспокоенность по поводу того, что такие группировки, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогут быстро воссоздать свои сети в Афганистане и превратить эту страну в Сирию или Ирак. Тем более что джихадисты преследуют иные цели, чем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Станислав Тарасов, , 14:38 — REGNUM Кабул вновь сотрясают теракты. Есть десятки человеческих жертв среди гражданских лиц и американских военных. Вашингтон заявляет, что один из терактов был устроен террористом-смертником. Это является демонстрацией определенного почерка действующей в Афганистане одной из радикальных исламистских группировок.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заметим, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведя борьбу против американцев и их союзников, не прибегал к услугам террористов-смертников. И сейчас глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи сообщил, что «США делились с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке терактов», и, по его словам, «некоторые атаки были сорваны». В свою очередь президент США Джо Байден говорит, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заинтересован в продолжении помощи в эвакуации американских граждан и бывшего афганского персонала даже после вывода всех военнослужащих». Он подчеркнул, что хотя «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — плохие парни», они жизненно заинтересованы в сотрудничестве с международным сообществом».

Действительно, как пишет Reuters, ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кстати, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осудив атаки, отметил, что ответственность за обеспечение безопасности в районе аэропорта лежит на США. Но существуют уточняющие «наводки». Американская разведка считает, что теракт в Кабуле организовал филиал джихадистов — «ИГ — Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если так, то это означает появление в Афганистане вооруженного противостояния между радикальными исламистскими группировками, которые решили вступить в борьбу, что еще более осложняет там ситуацию, ведь фактически «ИГ — Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создает в Афганистане еще один фронт вооруженного противостояния. А что это за группировка?

Знамя Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С формальной точки зрения о создании ее было объявлено 10 января 2015 года. Тогда группа командиров движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Хафизом Саид Ханом на видео дала клятву верности «халифу» Абу Бакру аль-Багдади, который стоял тогда во главе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 26 января представитель джихадистов Абу Мухаммед аль-Аднани заявил, что халиф принял клятву верности и назначил Саид Хана эмиром вилаята. Он также подчеркнул, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готов расширяться на территории исторического Хорасана. Речь идет о землях, некогда входивших в состав провинции Хорасан Арабского халифата, — то есть о современном Афганистане, Пакистане, восточных провинциях Ирана и части Средней Азии.

Ранее «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раз вступал в боевые соприкосновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вытеснял их из нескольких районов восточной провинции Нангархар, имел свою радиостанцию и вел пропагандистскую работу на местных языках — дари и пушту. Тогда же Associated Press со ссылкой на местные власти сообщало, что боевики «ИГ — Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «присутствуют как минимум в трех афганских провинциях: Нангархар, Фарах и Гильменд». Потом были сообщения, что боевики группировки стали сдаваться правительственным силам на востоке Афганистана, а афганский президент Ашраф Гани объявил, что с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в республике покончено.

В марте 2020 года с таким же заявлением выступил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщивший о разгроме «злых пособников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Тем не менее ИГ — Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь заявил о себе после сообщений о предстоящем выводе из Афганистана американских войск. Он стал активно переманивать на свою сторону афганских радикалов, и дело дошло даже до того, что в рядах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошел раскол. В ноябре прошлого года на верность «ИГ — Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягнуло «Исламское движение Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заправка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По некоторым данным, «ИГ — Хорасану» присягнули и таджикские радикалы «Джамаат Ансарулла» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у которых есть базы в афганском Бадахшане, где, кстати, базируется и «Исламское движение Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причем в северных провинциях Афганистана, таких как Фарьяб и Тахар, многие группировки имеют два флага — белый флаг «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и черный флаг ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь по всем признакам «ИГ — Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерен прокладывать коридор в Среднюю Азию через нынешние зоны активности в Афганистане. Эксперты полагают, что один из сценариев группировки предусматривает перенос своей деятельности в соседние государства, в более комфортные условия.

Дело в том, что на территории Афганистана ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) испытывал сильную конкуренцию с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не следует забывать о том, что север Афганистана населен узбеками, таджиками, туркменами и киргизами, что может в разы облегчить проникновение на территорию бывшей советской Средней Азии радикальных организаций. В этой связи эксперты предупреждают, что радикализация среднеазиатских мусульман по сирийскому, иракскому или афганскому сценарию представляет собой серьезнейшую угрозу для политической стабильности государств региона. Афганский политолог Азиз Арианфар, руководящий Центром исследования Афганистана во Франкфурте-на-Майне, считает, что не исключены перспективы переноса деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан и даже Пакистан.

Прогулка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так сбываются прогнозы относительно того, что Афганистан может снова превратиться в место скопления джихадистских группировок, которые на данном этапе вступают в схватку друг с другом. По сообщениям информагентств, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли выразил обеспокоенность по поводу того, что такие группировки, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут быстро воссоздать свои сети в Афганистане, и превратить эту страну в Сирию или Ирак. Тем более что джихадисты преследуют иные цели, чем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то время как последний сосредоточен на расширении своего господства в Афганистане, те группировки действуют на международном уровне, границы для них не имеют никакого значения.

США, Великобритания и ряд других стран предупреждают об угрозе новых атак со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одним словом, события в Афганистане развиваются пока по негативному сценарию.