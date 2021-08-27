Москва, 27 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В российской экономике нет никакого перегрева, а есть экономический спад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что поскольку «масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным» и приводит к росту инфляционного давления, то нужно «принимать меры для снижения факторов перегрева экономики».

Imperialforum Михаил Хазин

«Видимо, по мнению Силуанова, инфляция бывает только монетарная, — сказал Хазин. — Поэтому российская инфляция в его представлении — это синоним перегрева экономики. В реальности в российской экономике продолжается экономический спад. В реальности денежной массы недостаточно, банковская система не работает, а инфляция у нас — это инфляция издержек, связанная с нашей чрезмерной зависимостью от импорта. И по этой причине те действия, которые совершают Силуанов и Набиуллина для борьбы с этой инфляцией, только усугубляют экономическое положение РФ. С точки зрения экономической теории и управления финансов это глубокий неадекват».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин заявил, что Силуанов подставляет президента РФ.