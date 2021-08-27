Москва, 27 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов защищает ту логику, о неадекватности которой уже давно известно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание министра о том, что «масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Хазин

«Давайте скажем сразу, что Силуанов, видимо, ничего не понимает ни в экономике, ни в финансах. Если говорить об антикризисных действиях, то надо понимать вот что: если цель антикризисных действий состоит в том, чтобы кризис прекратился, то этих действий было явно недостаточно, — сказал Хазин. — Кризис не прекратился, и он, наоборот, только усиливается. С другой стороны, поскольку старшие партнеры Силуанова воспринимают только один антикризисный способ — печатание денег, то тогда да, их напечатали слишком много. Но даже идиотам было понятно, что эффекта от этого печатания с точки зрения выхода из кризиса уже давно нет. Но поскольку они находятся в неадеквате, то по этой причине они совершают глупости. Но Силуанов не может сказать, что они совершают глупости, так как это его старшие партнеры».

И поэтому, как полагает Хазин, Силуанов защищает логику, про которую все знают, что она, во-первых, неадекватна, а во-вторых, глупа.

«То есть фактически он подставляет президента России и всю Россию, демонстрируя, кто в РФ возглавляет министерство финансов», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой Силуанова выступил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.