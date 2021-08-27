Красногорск, 27 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Для учителей российских школ готовят новые учебные программы. Об этом 27 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школа

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По мнению главы Минпросвещения эти меры позволят облегчить работу для педагогического состава. Принять новые программы планируется к 2022 году.

«Сегодня разрабатываем рабочие программы для учителей, где будут даны рекомендации, что изучать в каждом классе, количество часов. И если учитель — а такие поправки в закон «Об образовании» тоже приняты — берет эту программу, он может работать по ней, не разрабатывая свою программу. Понятно, что у каждого учителя есть свои методические наработки, свой стиль, поэтому, конечно, эту программу можно дополнять, развивать, пользоваться своими наработками», — сказал Кравцов.