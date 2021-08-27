Москва, 27 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В России, по данным на конец II квартала 2021 года, количество микрофинансовых организаций (МФО), выдающих онлайн-займы, увеличилось на 40%, говорится в информационном материале Банка России.

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Регулятор отмечает, что рост доли онлайн-сегмента МФО растёт за счет цифровизации рынка. Так, за последний год доля договоров, заключаемых МФО дистанционно, выросла на 14 п.п., до 71%.

При этом за I полугодие 2021 года на МФО поступило 15,2 тыс. жалоб, что на 23,3% больше, чем аналогичный период 2020 года. Основные жалобы — навязывание дополнительных платных услуг и совершение действий, направленных на возврат задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России зафиксирован значительный рост количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО).

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