Москва, 27 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что меры антикризисной поддержки оборачиваются ростом инфляционного давления, не вызывают ничего, кроме смеха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова Силуанова о том, что «масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным».

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Сейчас действительно возникла ситуация, когда объем долларовой денежной массы очевидным образом чрезмерен, — сказал Делягин. — Он проливается, и если раньше его удавалось канализировать на фондовый рынок и на рынок недвижимости, то сейчас он проливается и на рынок потребительских товаров. Это, в свою очередь, привело к ускоренному росту цен. Но все развитые страны исходят из того, что пусть будет некоторое ускорение инфляции, нежели уничтожение национальных экономики. Но господин Силуанов продолжает дуть в кудринскую дудку: «Будем бороться с инфляцией до последнего предпринимателя и последнего гражданина РФ». Ничего, кроме смеха, это не вызывает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, что Силуанов пытается обосновать ненужность поддержки экономики.