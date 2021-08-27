Казань, 27 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Татарии осенью и зимой ожидают подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом. По словам замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, только прививка позволит не уйти в рост и не вводить новые ограничения.

PublicDomainPictures Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

В настоящее время в республике началась подготовка к прививочной кампании против гриппа, рост заболеваемости ОРВИ традиционно ожидается в осенне-зимний период.

«Если сейчас мы видим волны только новой коронавируной инфекции, то к этому айсбергу присоединятся наши обычные ОРВИ, которых порядка 900 видов. На сегодня только прививка позволит нам не уйти в рост и не вводить новые ограничения», — подчеркнула Авдонина.

Спикер также обратила внимание на необходимость вакцинации от гриппа детей, попадающих в группу риска. Дети идут в детские сады и школы, формируются новые коллективы.

В республике увеличивается количество жителей, которые решили пройти повторную вакцинацию от коронавируса, их насчитывается 2275 человек.

Активно участвуют в вакцинации от COVID-19 работники сферы образования. В учреждениях среднего профессионального образования привиты 77,5% педагогического состава, в вузах — 54%, в школах и детсадах — 58%, уточнил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 27 августа иммунизацию антиковидными препаратами прошли 983 398 человек, за сутки прирост составил 6005 жителей. Вторую дозу вакцины получили 826 412 человек.

Читайте также: В Татарии вакцинировали от коронавируса 52% населения