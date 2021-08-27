Москва, 27 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов прилагает все усилия для того, чтобы обосновать ненужность поддержки экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание министра о том, что «масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления».

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Дело в том, что глобальные процессы к Силуанову не имеют никакого отношения, — сказал Делягин. — И господин Силуанов уже много раз доказал полную неадекватность в части их оценки. И денежно-кредитные власти РФ, в отличие от денежно-кредитных властей развитых стран, российской экономике практически не помогли. А в масштабы помощи было записано падение налоговых поступлений. И господин Силуанов прилагает все усилия для того, чтобы обосновать ненужность поддержки экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Силуанов также призвал принять меры к тому, чтобы избежать перегрева экономики.