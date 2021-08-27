Киев, 27 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Санкции украинской власти во главе с Владимиром Зеленским в отношении СМИ, журналистов и их родственников — это проявление не силы, а слабости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Об этом заявила адвокат Елена Лешенко, комментируярешение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении популярного оппозиционного издания «Страна», а также его главного редактора и журналистов.

«Журналисты, блогеры, издания могут нам нравиться или нет… но именно мы — зрители и читатели, определяя кнопкой отписки или подписки, их для себя цензурируем… А санкции власти в отношении СМИ, журналистов и их родственников, помимо того, что это нарушение закона и Конституции, это ещё и проявление слабости. И в долгосрочной перспективе слабые всегда проигрывают», — уточнила Лешенко.

В свою очередь, медиа-эксперт Татьяна Чугаенко напомнила, что офис президента Владимира Зеленского впервые применил санкции в феврале, когда незаконно запретили оппозиционные телеканалы, а также ввели санкции против главного оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Каждый раз все эти санкции и запреты будут вызывать всё больший резонанс. В феврале, когда Зеленский подписал указ о запрете телеканалов, а затем указ о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, многие проамериканские журналисты откровенно радовались. А сегодня, как пишет главред «Страны», часть провайдеров отказалась блокировать сайт, потому что даже те, кто кричат националистические лозунги, начали понимать, что завтра «зелёные» точно также запретят их самих», — пояснила эксперт.

Чугаенко добавила, что санкции против популярного интернет-издания — это такое же беззаконие со стороны Зеленского и СНБО, как и политические репрессии против Виктора Медведчука.

«Поэтому санкции против «Страны» — это такое же беззаконие, как и репрессии против Медведчука, против ряда бизнесменов, против других оппозиционных политиков. В этой ситуации радует только то, что все эти незаконные запреты — это как «всё отнять и поделить» у Полиграфа Шарикова в «Собачьем сердце». У Булгакова этот «герой» тоже строил из себя «хозяина жизни», вот только продолжалось это, как мы помним, совсем недолго», — заключила специалист.

ИА REGNUM напоминает, что на последнем заседании 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора оппозиционного издания «Страна» Игоря Гужвы и аффилированных с ним лиц, которые, как предполагалось, приведут к закрытию этого популярного СМИ. Кроме того, санкции введены в отношении политического деятеля Анатолия Шария и членов его семьи.