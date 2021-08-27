Тбилиси, 27 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Грузии началась реализация проекта по созданию туристической зоны на территории Ингури ГЭС. Об этом сообщила журналистам министр экономики страны Натия Турнава.

Paata Vardanashvili Ингурская ГЭС

«Вы знаете, мы много лет работаем над созданием туристического комплекса на Ингури ГЭС, который посетят множество людей из разных стран мира. В этом году по поручению премьер-министра мы перешли к реализации проекта», — сказала Турнава.

Она сообщила, что на строительство объекта выделено 2 млн лари (около $640 тыс.). Всего на него нужно будет выделить десятки млн лари. Согласно расчётам, туристическая зона будет способна принять до 400 тыс. туристов ежегодно.

Напомним, Ингур ГЭС является самой большой гидроэлектростанцией на Закавказье. Высота платины достигает 271,5 м., а длина — 728 м. Частично ГЭС находится на территории Абхазии. Проект туристической зоны предусматривает там создание музея, канатной дороги и смотровых площадок.