Москва, 27 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Свыше 100 атак на компании России через электронную почту было предотвращено «Лабораторией Касперского» в период с мая по июль текущего года. Об этом 27 августа сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексея Марченко.

Киберпреступность

Как отметил эксперт, в течение последнего времени число атак на деловую электронную почту (Business Email Compromise, BEC) возросло и им подвергались компании из сферы авиаперевозок, промышленности, ритейла, IT и доставки. При этом, по словам Марченко, наиболее часто жертвами мошенников становятся сотрудники, имеющие доступ к финансам и важным документам.

«Зачастую для проведения ВЕС-атак злоумышленники используют взломанные аккаунты сотрудников или адреса, визуально похожие на официальную почту компании, но отличающиеся на несколько символов. Обычно злоумышленники хорошо осведомлены о структуре компании и ее процессах, а также знают, как использовать приемы социальной инженерии. Некоторые такие атаки становятся возможными из-за того, что преступники с легкостью находят в открытом доступе имена и позиции сотрудников, их местоположение, даты отпусков и списки контактов», — пояснил он.

Также эксперт уточнил, что подготовка к такой атаке занимает от нескольких недель до нескольких месяцев и в результате нее у компаний может быть многомиллионный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что облачный сервис Microsoft Azure, которым пользуются крупнейшие компании мира, оказался уязвим.