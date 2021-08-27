Киев, 27 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Житель Украины, напавший на бывшего президента страны Петра Порошенко с зелёнкой, позднее оказался в реанимации. Об этом сообщает 27 августа Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Хулиган напал на политика 24 августа, когда в Киеве отмечали 30-летие украинской независимости. Мужчина облил Порошенко бриллиантовой зеленью около входа на станцию метро «Крещатик», после чего его задержали правоохранители.

Отмечается, что после того, как мужчину отпустили из отделения полиции, он попал к медикам с алкогольной интоксикацией. После шести часов, проведённых в больнице, нарушителя выписали.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту нападения на Порошенко возбуждено уголовное дело.

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