Токио, 27 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Компания DMM pictures выложила в сеть трейлер второго сезона аниме «Кафе из другого мира» (Restaurant To Another World). Ролик был опубликован 27 августа на портале WGTC.

Дарья Драй ИА REGNUM Аниме косплей

Первый эпизод продолжения шоу выйдет в эфир 1 октября 2021 года. Отметим, что создателям сериала потребовалось четыре года, чтобы выпустить второй сезон (премьера первой части аниме-адаптации состоялась 3 июля 2017-го).

Для справки: сюжет аниме-сериала «Кафе из другого мира» рассказывает о сотрудниках необычного кафе, которое по субботам посещают особые гости из другого мира. В основу шоу легло ранобе (разновидность японской иллюстрированной литературы) писателя Дзюмпэя Инудзуки и художника Кацуми Энами.