Воронеж, 27 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Воронеже неизвестные грабители вынесли из одного из автосалонов Воронежа около 18 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 27 августа.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия Грабители

По предварительным данным, в четвертом часу утра 26 августа двое неизвестных в балаклавах напали с газовым баллончиком на сторожа автосалона, затем его связали. После этого злоумышленники повредили сейф и забрали из него около 18 млн рублей. Грабители скрыли с места происшествия, сторож, освободившись, обратился за помощью.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью.4 ст.162 УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В апреле 2021 года суд вынес приговор по делу об ограблении в Воронеже отделения банка — гражданин Казахстана ворвался в отделение с пневматическим газобаллонным пистолетом и муляжом гранаты и забрал около 3 млн рублей. Суд приговорил его к восьми годам колонии.