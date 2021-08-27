Оренбург, 27 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 344 новых заражения коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее. За сутки темп прироста заболеваемости составил 0,53%, коэффициент распространения инфекции — 0,99%, сообщает 27 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 65 765 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 3355,49 факта заболевания.

Выздоровели 54 108 пациентов, переболевших COVID-19. На сегодняшний день лечение в больницах получают 2094 пациента с коронавирусной инфекцией. Состояние 644 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое.

В регионе зарегистрировано 1504 летальных случая по причине COVID-19, в том числе 13 — за последние сутки.