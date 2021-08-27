Мурманск, 27 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 166 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, лидеры по суточному приросту — Мурманск (+64), Мончегорск (+20) и Печенгский район (+18). Всего на лечении с инфекцией находятся 12 945 человек.

Выросло в регионе и число летальных исходов. За сутки скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 1794.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 19 509 случаев COVID-19. Умерли за сутки 798 ковид-пациентов.