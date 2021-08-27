Красногорск, 27 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Цифровизация образования обеспечивает рост безопасности учебного процесса в российских школах. Об этом 27 августа сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«То, что мы приходим с быстрым интернетом, Wi-Fi позволяет обеспечить лучшую безопасность школ. На всех входах и выходах в школы должны быть установлены камеры», — сказал чиновник.

Ранее глава Минцифры заявил, что до конца 2021 года в России не останется ни одной школы, где не было бы скоростного интернета, а к 2024 году сеть Wi-Fi станет доступна в каждом классе любой из школ.