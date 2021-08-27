Омск, , 14:05 — REGNUM Завершилась двухдневная рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко в Омскую область.

Виктория Абрамченко Government.ru

Как сообщили ИА REGNUM 27 августа в областном правительстве, состоявшееся в Омске совещание (в режиме телемоста) с сибирскими регионами стало первым, которое вице-премьер проводила как куратор Сибирского федерального округа.

По словам Абрамченко, особое внимание в рамках кураторства она будет уделять росту доходов населения и объёма инвестиций в основной капитал, росту выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, увеличению численности занятых.

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Она напомнила, что в июле 2021 года правительство РФ утвердило новые инструменты для поддержки регионов — инфраструктурные бюджетные кредиты и реструктуризация долга. Конечная цель этой работы — поддержка региональных проектов.

Для регионов СФО на инфраструктурные бюджетные кредиты выделяется свыше 51 млрд рублей до 2024 года. Объём высвобождаемых средств за счёт реструктуризации бюджетных кредитов составляет 95,3 млрд рублей. Регионам до 1 декабря 2021 года нужно определиться с инвестпроектами, которые могут быть реализованы в каждом из них.

Ещё одним блоком работы станет решение экологических проблем сибирских регионов. Вице-премьер назвала приоритетной для СФО реализацию поставленных в рамках нацпроекта «Экология» задач.

«Решение всех накопленных экологических проблем станет ещё одним направлением нашей работы. Эти задачи будем решать в ускоренном режиме», — подчеркнула Виктория Абрамченко на совещании в Омске.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая поездка вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в Омскую область состоялась 26−27 августа.

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