Рим, , 14:04 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящее время начал в Риме переговоры со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Об этом 27 августа сообщает ТАСС.

Сергей Лавров Mid.ru

При этом в данный момент глава МИД РФ находится в Риме с официальным визитом, который начался 26 августа.

Также известно, что по итогам переговоров министры иностранных дел двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что в числе основных тем на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с итальянскими министрами 27 августа будут ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии.