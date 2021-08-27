Москва, 27 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Преступления нацистов во время Великой Отечественной войны соответствуют критериям геноцида, сообщил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM адвокат Марк Гат.

Генеральный план «Ост» — план правительства Третьего рейха по управлению территориями после победы над СССР

«Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. В соответствии со ст. 357 УК РФ, геноцид определяется как действия, направленные на уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Нет никаких сомнений, что действия нацистов и их пособников в Псковской области соответствуют данным критериям», — уверен Гат.

Эксперт отметил, что сейчас привлечение нацистских преступников к ответу — общемировая тенденция.

«Несмотря на крайне пожилой возраст оставшихся в живых нацистов и их пособников, по всему миру — от Канады до России, их привлекают к уголовной ответственности. Ведь преступления против человечества не имеют срока давности. Те ужасы, которые творили нацисты в Псковской области, нуждаются в современной правовой оценке. Эта оценка позволит: бороться с попытками политической реабилитации нацистов и их пособников — коллаборационистов, обеспечить должное понимание событий тех лет и их изучение в образовательных учреждениях, сформировать в обществе, и у молодежи и детей, в первую очередь, негативное отношение к нацизму. Кроме того, если будут выявлены преступники, участвовавшие в геноциде советского населения, они будут привлечены к ответственности, и это станет уроком современным экстремистам и нацистам в том, что даже спустя 80 лет виновные лица все равно подлежат наказанию», — сказал он.