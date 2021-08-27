Нью-Дели, 27 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В индийском северо-восточном штате Ассам в результате атаки террористов погибли не менее пяти человек, сообщает 27 августа The Times of India.

Israel Defense Forces Оружие боевиков

Отмечается, что жертвами стали водители грузовиков, которые подверглись атаке на шоссе в районе Дима Хасао в 250 км от столицы Ассама города Гувахати.

Власти возложили ответственность за нападение на боевиков действующей в Ассаме «Национально-освободительной армии Димаса».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в результате подрыва автобуса в штате Чхаттисгарх, расположенном в центральной части Индии, один человек погиб и еще 11 получили ранения.

Правоохранители возложили ответственность за теракт на боевиков незаконных маоистских вооруженных группировок, действующих в штате.