На северо-востоке Индии жертвами атаки террористов стали пять человек
Нью-Дели, 27 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В индийском северо-восточном штате Ассам в результате атаки террористов погибли не менее пяти человек, сообщает 27 августа The Times of India.
Отмечается, что жертвами стали водители грузовиков, которые подверглись атаке на шоссе в районе Дима Хасао в 250 км от столицы Ассама города Гувахати.
Власти возложили ответственность за нападение на боевиков действующей в Ассаме «Национально-освободительной армии Димаса».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в результате подрыва автобуса в штате Чхаттисгарх, расположенном в центральной части Индии, один человек погиб и еще 11 получили ранения.
Правоохранители возложили ответственность за теракт на боевиков незаконных маоистских вооруженных группировок, действующих в штате.