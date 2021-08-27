В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Джакарта, 27 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Department of Foreign Affairs and Trade
Землетрясения в Индонезии
Землетрясение произошло 27 августа в 17:22 по местному времени.
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился в 217 км от острова Сангихе.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,1 произошло в индонезийской провинции Ачех.