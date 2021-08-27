Красногорск, 27 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Всех учителей российских школ планируется обеспечить электронными гаджетами. Об этом 27 августа сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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По словам главы Минцифры, реализовать эту задачу планируется к 2023 году. К тому времени электронный планшет станет основным инструментом работы учителя, уверен чиновник.

«Для нас центр цифровизации — учитель. Учителю надо дать возможность этим всем пользоваться. Отдельно мы согласовали включение в программу цифровой экономики задачу, чтобы каждый учитель к 2023 году получил планшет, который станет его доступом в мир современных цифровых возможностей. Там будет и электронный журнал, план уроков, возможность выводить учебные материалы на доску и таким образом планшет станет основным средством производства для учителя», — сказал Шадаев.