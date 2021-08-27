Рига, 27 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Оборот крупнейшей авиакомпании Прибалтики, латвийской airBaltic в первом полугодии составил 50 млн евро, что на 42% меньше, чем за соответствующий период 2020 года. Об этом говорится в экономическом отчете предприятия.

(сс) Javier Rodríguez Самолет авиакомпании Air Baltic Bombardier CS300

Сообщается, что за первые шесть месяцев нынешнего года авиакомпания перевезла 329 000 пассажиров. Падение за год составило 59%. Число вылетов сократилось на 51% — до 6110.

В отчете компании подчеркивается, что удалось почти в три раза сократить убытки — до 61,5 млн евро за первое полугодие 2021 года. Сокращение достигнуто за счет резкого сокращения расходов и отказа от эксплуатации самолетов разных марок.

В настоящий момент рейсы осуществляются только самолетами производстваAirbus, в отношении которых действует материальная поддержка со стороны Евросоюза.

В первой половине 2020 года оборот airBaltic составлял 82,5 млн евро, а убытки — 184,8 млн евро.