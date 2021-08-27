Тюмень, 27 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Тюмени Ленинский районный суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве тюменской девятилетней школьницы Насти М. Он отправляется в следственный изолятор под арест до 25 октября, сообщают местные СМИ 27 августа.

Убийство +

Напомним, Настя М. пропала 30 июня, её тело было обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчное в Тюмени.

Подозреваемый, 40-летний уроженец Сургута Виталий Б., которого вычислили по ряду улик, в том числе и ДНК, уже дал признательные показания. В ходе допроса он признался, что находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру и изнасиловал, после чего убил.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).