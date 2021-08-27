Рига, 27 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В пятницу, 27 августа, латвийская метательница диска Диана Дадзите завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщил Латвийский Олимпийский комитет. Это первая медаль для страны на нынешних соревнованиях.

Олимпийские игры в Токио в 2020

Китаянка Дун Фэй стала чемпионкой турнира с результатом 26,64 метра. Результат Дадзите — 25,02 метров. Мексиканская спортсменка Мария Гереро Касарес получила бронзовую награду за бросок на 24,11 метра.

Сообщается, что Дадзите смогла завоевать медаль своим последним броском. До этого у нее по предыдущим результатам практически не было шансов на пьедестал.

На Паралимпиаде-2020 в Токио Латвию представляют 7 спортсменов: многократный чемпион паралимпиад и чемпионов мира, дискобол Айгар Апинис, Диана Дадзите (метательница копья и диска, обладатель «золота» и «бронзы» Паралимпиады в Рио, многократный чемпион Европы и мира), чемпион Европы и призер Паралимпиады в толкании ядра Эдгар Бергс, метательница булавы Байба Рорбаха, наездник Рихард Сникус (многократный чемпион Европы), пловец Юрий Семенов и стрелок из лука Иева Мелле.