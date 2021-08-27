Москва, 27 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. С 13 по 17 октября в Турции пройдет Форум «Время первых», где соберутся более 250 участников и представителей самых крупных маркетплейсов России и СНГ, а также продавцы, производители, успешные владельцы бизнеса, чтобы обсудить развитие e-commerce и поделиться опытом.

В рамках Форума «Время первых» будут проходить конференции и круглые столы с представителями маркетплейсов, бизнеса и сервисов аналитики. Производителям Турции представится возможность презентовать свой товар. В программе мероприятия посещение фабрик и производств. Преимуществом участия является обмен опытом и контактами с коллегами и производителями из Турции.

«Это первый форум, в котором мы объединяем представителей ведущих маркетплейсов и производителей. Наша задача обратить внимание на производства Турции. В течение пяти дней, что будет проходить Форум, у участников будет возможность поделиться своим опытом, а производители смогут заявить о своем продукте, обзавестись контактами и договорится о поставках», — отмечает Алена Куликова, организатор Форума «Время первых».

За последние несколько лет рынок e-commerce сделал большой прорыв. И во время пандемии именно у онлайн-магазинов выручка резко выросла. По данным Infoline, объем рынка e-commerce по итогам 2020 года составил 2,7 трлн руб. Как в дальнейшем будет развиваться этот рынок, как удержаться на плаву и масштабироваться — все эти темы будут затронуты на форуме.

Форум «Время первых» пройдёт в Турции. Эта страна выбрана не случайно. Россию и Турцию объединяет сотрудничество по многим сферам экономики на протяжении многих лет. Кроме того, российским продавцам на маркетплейсах производители из Турции привлекательны с точки зрения логистики и безвизового режима между странами.