Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Режиссёр Пэтти Дженкинс заявила, что решение кинокомпании Warner Bros. о смешанной премьере кинокомикса «Чудо-женщина 1984» повредило проекту. Об этом 27 августа сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Чудо женьщина» реж Пэтти Дженкинс. 2017. Гонконг, Китай, США Чудо-женщина

«Это нанесло ущерб фильму», — сказала Дженкинс в очередном интервью журналистам, добавив, что она знала, что это может произойти. «Я не думаю, что так всегда происходит с потоковыми сервисами», — отметила режиссёр, при этом подчеркнув, что она в принципе не является «фанатом» подхода, когда фильмы выходят в один день в кинотеатрах и в сети, и что ей хотелось бы никогда больше с таким не сталкиваться.

«Я снимаю фильмы для показа на большом экране», — заявила кинематографист, добавив, что она никогда не будет снимать полнометражные фильмы для Netflix, хотя ей и нравится работать вместе с онлайн-кинотеатром над проектами сериалов.

Напомним, Warner Bros. решила провести премьеру фильма «Чудо-женщина 1984» одновременно в кинотеатрах и в сети из-за эпидемии коронавируса. В результате картина собрала в прокате США $46,5 млн, а в мире — $166,5 млн, тогда как сумма мировых сборов оригинального фильма «Чудо-женщина» составила $821,6 млн.