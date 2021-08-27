Москва, 27 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Письмо президенту России Владимиру Путину, касающееся закона о СМИ-иноагентах, вряд ли будет обсуждать совещании главы государства с постоянными членами Совете безопасности. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Читайте также: В Кремле пояснили необходимость закона о СМИ-иноагентах в России

Официальный представитель Кремля пояснил, что международная обстановка «изобилует целым набором острых вопросов».

Песков добавил, что власти видели «достаточно эмоциональное обращение» ряда журналистов к президенту России Владимиру Путину и руководству страны с требованием отказаться от практики включения СМИ и их сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. При этом он подчеркнул, что в администрации главы государства не согласны с формулировкой «преследование», так как речь идёт о применении положений закона. В то же время данное обращение заслуживает внимания, отметил представитель Кремля.

Ранее по теме: Песков допустил обсуждение закона об иноагентах на встречах с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, так как он действует для защиты от внешнего вмешательства.

Напомним, ранее целый ряд средств массовой информации, признанных в России СМИ-иноагентами, опубликовали открытые обращения к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.