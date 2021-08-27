Москва, 27 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Около 27 тысяч сельских школ будут оснащены необходимым оборудованием до 2024 года. Об этом на сессии «Опережая время: система образования для человека новой эпохи» в рамках Российского международного форума «Время образования» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

«До 2024 года все сельские школы — это 27 тысяч, в том числе и в Московской области и в других регионах, — будут оснащены тем или иным оборудованием», — сказал Кравцов.

По его словам, в рамках национального проекта «Образование» большое внимание со стороны ведомства уделяется городским школам, «но сегодня сделали акцент и на сельских школах».