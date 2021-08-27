Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Московские «Локомотив» и «Спартак» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась 27 августа в Ньоне (Швейцария).

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

«Локомотив» сыграет в группе E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

«Спартак» будет соперничать с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией» в группе С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» сыграет в одной группе с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё» в Лиге чемпионов.

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