«Локомотив» и «Спартак» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Московские «Локомотив» и «Спартак» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась 27 августа в Ньоне (Швейцария).
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР
Футбол
«Локомотив» сыграет в группе E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».
«Спартак» будет соперничать с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией» в группе С.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» сыграет в одной группе с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё» в Лиге чемпионов.
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